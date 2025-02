„Seksuaalne iha ei peagi iseenesest tekkima.“ Seks-coach selgitab, mida teha, kui iha on partneri omast erinev

See kõik on tekitanud inimestes ootuse, et nad peaksid kohe tahtma, kohe erutuma ja kiirelt orgasmi saama. Samuti arvatakse, et kui oled leidnud „õige“ partneri, siis peaksid teda automaatselt terve elu kogu aeg tahtma. Kui seda ei juhtu, hakatakse kahtlema kas partneri sobivuses või iseendas. Tegelikkuses iha pikaajalistes suhetes enamasti nii ei tööta – ja see on täiesti normaalne!