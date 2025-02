Juhtide kõrged ootused soodustavad ärevust ja ületunde. Ekspert annab nõu: mis on läbipõlemise faasid, kuidas end toetada ja taastada

Nagu juba mainitud, tekitavad juhtide kõrged ootused töötajates sageli ebakindlust ja hirme, mistõttu peavad inimesed töökeskkonnas toime tulema kõrge ärevusfooni ja survega aina vähemate vahenditega rohkem saavutada. Töönõustaja Katrin Aava sõnul kaasneb selle kõigega sageli ka uskumus, et ainuke viis edu saavutada on töötundide maksimaalne suurendamine, eriti karjääri algusaastail. „Samuti võimaldavad erinevad tehnoloogilised vahendid töötempot intensiivistada piirini, mida töötajad enam välja ei kannata. Kõik see koos inimestevahelise konkurentsiga soodustab ühiskonnas läbipõlemist,“ kirjeldab Aava stressirohke tööelu mõju töötajate vaimsele tervisele...