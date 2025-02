ARST VASTAB | Kuidas toetada inimest epilepsiahoo ajal ja mida kindlasti ei tohi teha? Esimene reegel – jää rahulikuks

Teine võimalus epilepsia diagnoosiks on see, kui patsiendil on ilmnenud üks haigushoog, mis on olnud niiöelda õpikunäide epileptilisest hoost, ja on suur risk, et hoog võib korduda. Riski suurenemist võib dr Mereni sõnul eeldada, kui patsiendile on tehtud EEG ehk elektroentsefalograafia uuring ja seal ilmneb iktaalne leid ehk tüüpiline muster, mis tekib vaid epileptilise hoo ajal.