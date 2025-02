Uus Värska Magneesium toetab tervist mitmel moel

Magneesium on üks tähtsamaid mineraale meie kehas. See vähendab stressi ja ärevust, tagab hea une, leevendab lihas- ja närvivalu ning aitab hoida nii südame, vereringe kui ka luude tervist. Paraku ei saa me alati söögi kaudu piisavalt magneesiumi, mistõttu hakkame tundma, et energiat napib ja oleme väsinud. Suurem magneesiumipuudus võib viia ka ohtlikumate terviseprobleemideni.