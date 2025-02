„Küll keegi teine aitab!“ Lahked žestid kipuvad kiire elutempoga ununema. Miks see nii on?

Sotsiaalsete olenditena vaatame ka seda, kuidas teised ees käituvad. Kui keegi oma abi ei paku, siis teeme samamoodi, nii tundub turvalisem. Võib-olla on heategemisel ka tilluke häbistamise oht juures – kas ehk arvatakse, et ootan vastuteenet või hakkan oma lõputu headusega teiste ees eputama? Ometigi on koostöö ja üksteisele toeks olemine väga inimlikud ja inimliigile kasulikud omadused. Ka ajukeemia kaudu annavad need märku: lahke olla on mõnus.