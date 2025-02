VAATA või KUULA | Kas tead, millised noorte hulgas sugulisel teel levivad haigused võivad olla alguses täiesti sümptomiteta, kuid tekitada hiljem tõsiseid terviseprobleeme?

Neile ja paljudele teistele küsimustele aitab vastata Lääne-Tallinna Keskhaigla ambulatoorse nakkuskeskuse juhtaja dr Kersti Kink, kes on oma töös näinud, kuidas noorte teadmatus ja vähene ettevaatus võivad viia tõsiste tagajärgedeni. Rõõmustav on tema sõnul aga see, et paljud noored paarid tulevad nõustamisele juba enne intiimsuhte alustamist.