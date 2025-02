Aastaid vaimsete kriisidega heidelnud Gameboy Tetris: ärge oodake nii kaua nagu mina, et lõpuks viiakse jõuga Seewaldisse

„Videotest, mida haiglas tegema hakkasin, sai justkui minu päevik, kokkuvõte sellest, mis mu elus vahepeal toimunud on. Olgem ausad, alguses oli mul haiglas kõik ikka maru põnev: kogu see keskkond, need inimesed – nii need, kes ravisid, kui ka need, keda raviti –, ka ravi ise muidugi. Tahtsin näidata sedagi, et ravi saavad patsiendid on inimesed ja et haigla pole mingi õudusunenägu,“ räägib Pavel oma seiklustest Seewaldis. TikToki kanalisse postitatud videod on aga kõik ehtsas Gameboy Tetrise võtmes: luulelised, ausad, teravad, kuid ka üdini siirad, ausad ja – kui nii saab hullumajast rääkiva sisu kohta kohta öelda – soojad.