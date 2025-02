ÕPETLIK | „Kati, kõik saab korda! Ma guuglist vaatasin. Sellest haigusest saab terveks!“ Naist tabas välismaal haruldane halvatustõbi

Katrin (40) on terve elu olnud pigem hea tervisega inimene, kui mõned seedetrakti mured välja arvata. Kuid 2022. aasta suve lõpus Poolas tööreisil teda jalust niitnud ehmatav halvatustõbi paiskas naise elu täielikult pea peale. Haiguse avaldumine välismaal tõi kaasa tõsise sekelduste jada, ühelt poolt takistuseks keelebarjäär ja teisalt tõve haruldus. Nimelt esineb Katrinil diagnoositud Guillaini-Barré sündroomi keskmiselt ühel inimesel 100 000 kohta aastas.

Guillaini-Barré sündroomi (GBS) puhul on tegu autoimmuunse haigusega. Immuunsüsteem hakkab ründama närvirakke ümbritsevat müeliini ehk rakke ümbritsevat membraani. Lihaste ja aju vaheline ühendus kahjustub, sest närvirakud ei saa enam ajule signaale edastada. Tagajärjeks on koordinatsioonihäired ja raskemal juhul halvatus. Just selline raskem juhus Katrinit tabaski.