Mis asi on suguhaiguste aknaperiood ja millised riskid sellega kaasnevad?

Sõltuvalt haigusest ja testimise viisist on aknaperiood erineva pikkusega. Näiteks HIV puhul võib see olla 3–12 nädalat, süüfilise puhul 3–4 nädalat, hepatiidi puhul 1–3 kuud. „Täie kindlusega saab oma tervislikus seisundis veenduda alles siis, kui viimasest kaitsmata vahekorrast on möödunud peiteperioodi pikkune aeg. Seni on mõistlik kasutada kondoome,“ lisas Vainomäe.