KUULA JA VAATA | Personaaltreener Siim Kelner: regulaarne treening on sama oluline nagu hambapesu

Lihased mitte ainult ei aita meil liikuda ja raskusi tõsta, vaid aitavad ka muul moel end tervemana hoida. „Nendel inimestel, kellel on lihasmassi rohkem ja rasva vähem, on ööpäevane energiakulu suurem,“ räägib Kelner. See tähendab, et ka toidust saadud energiat kulutatakse tõhusamalt. Samamoodi nagu lihastele peab andma pinget ja koormust, on aeg-ajalt vaja ka viia oma pulss kõrgele, kui tervis seda lubab. „Et natukene oleks veremaitset kurgus,“ muigab treener. Nii treenid ka südamelihast.