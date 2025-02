Efektiivne kurguvalu leevendus nii suurtele kui ka väikestele

Kurguvalu ja -põletiku peamisteks põhjustajateks on mikroorganismid – bakterid ja viirused, harvemini seened. Põletik ja valu tekivad, kui suuõõnde ning hingamisteedesse satuvad väliskeskkonnast agressiivsemad mikroorganismid. Organism püüab neid kahjutuks teha ja käivitab põletikuprotsessid. Sisse tunginud bakterid eritavad toksiine (mürkaineid), mis mõjuvad ärritavalt ning tekitavad neelu ja kurgu limaskestadele mikrohaavandeid. Need ongi kurguvalu peamiseks põhjuseks. Oluline on teada, et ligi 90% juhtudest tekivad need haavandid kurgu tagaseinal. Kurguvalu võib olla põhjustatud ka teistest välistest ärritajatest, näiteks tubakasuitsust, mis võib samuti limaskestadel mikrohaavandeid tekitada.

Kuidas kurguvalu leevendada?

Apteegis on saadaval suur hulk kurguvalu leevendamiseks mõeldud vahendeid. Milline neist on kõige tõhusam, mugavam ja ohutum valik?

Kõige arvukamalt on esindatud imemistabletid ja pastillid. Neid on lihtne kasutada, kuid neil on ka oluline puudus: nende mõju ei ulatu kurgu tagaseinale, sest pastilli imemisel neelatav süljega segunenud toimeaine lihtsalt ei saa sinna sattuda. Pastille on otstarbekas kasutada ainult neil juhtudel, mil pihustatavaid tooteid manustada ei saa, näiteks ühissõidukites reisimisel.

Teine kurguvaluvastaste vahendite tüüp on kurguspreid. Nende oluliseks eeliseks pastillide ees on see, et pihustatud vedelikud jõuavad õigel kasutamisel kurgu tagaseinale ja katavad selle ühtlase toimeainete kihiga. Pihustatavate kurguvalu leevendajate hulgast valiku tegemisel tuleb meeles pidada, et gaase (propellente) sisaldavad aerosoolid tekitavad sageli ärritust ega sobi väikelastele, sest võivad põhjustada aseptilist hingetorupõletikku.

Ohutud ja tõhusad on looduslikel õlidel põhinevad kurguspreid, eriti sellised, mis ei sisalda alkoholi.

Uus efektiivne looduslik kurgusprei – Olefar® DUO