Talvel kimbutab inimesi nii toas kui õues kuiv nahk. Kuidas nahka kaitsta ja turgutada?

„Üleminek paksemale niisutajale ja naha barjääri tugevdamine on tähtsad sammud talvise ilmaga toimetulekuks. Need mitte ainult ei aita säilitada naha niiskustaset, vaid võivad ka vähendada kuivusest tingitud ärritusi ning jätta naha tervemaks ja kaitstumaks,“ selgitab Talbre.

Kuidas valida talvel õigeid nahahooldustooteid?

„Leia näonaha puhastuseks õrnem ja niisutavam puhastustoode. Nutikas on lisada nahahooldusrežiimi ka toonik või näovesi, kuna see annab lisaniisutuse – jälgi, et toode oleks alkoholivaba ning sobiks kuivale või tundlikule nahale,“ soovitab Talbre.

„Geelid ja emulsioonid vaheta kreemide vastu, mis on paksema, rikkalikuma ja toitvama tekstuuriga. See kehtib ka silmaümbruse toodete kohta, kuna silmaümbruse nahk on eriti õhuke ja vajab külmal ajal rohkem tähelepanu. Sama käib tegelikult huulte kohta – huuleõlid ja palsamid aitavad vältida kuivust ja lõhenemist,“ selgitab Talbre.

„Enne hoolduskreemi võib kasutada ampulle või seerumeid, mis on kontsentratsioonilt niisutavamad ja toitvamad. Mida keegi konkreetsel ajahetkel vajab, sõltub individuaalsetest vajadustest, aga kihtide järjekord on oluline,“ lisab ta.

Talbre toob välja neli toimeainet, mis just külmemal ajal on naha niisutamiseks ja kaitsmiseks kasulikud: Oomega-3 rasvhapped – vähendavad naha kaudu aurustuvat veekadu ja parandavad naha tekstuuri.

Pantenool (B5-vitamiin) – sügavniisutav aktiivaine, mis parandab naha välimust.

Glütseriin – aitab nahal niiskust säilitada.

Hüaluroonhape – võimas niisutaja, mis seob suures koguses vett.

Kuidas nahka enne õue minekut kaitsta?

Talbre rõhutab, et talvisel ajal enne õueminekut vajab nahk kindlasti spetsiaalset hooldust. „Külmakraadidega õues viibides soovitan kaitsta nahka kas meigiga, mille pealispind on kaetud puudriga, või siis spetsiaalse külmakreemiga,“ soovitab Talbre. Külmakreemi tuleks nahale kanda vähemalt 30 minutit enne õue minekut, et see jõuaks imenduda ja nahka tõhusalt kaitsta.

Samuti ei tohiks unustada päikesekaitset. „Tänapäeval on ka päevakreemid ja jumestuskreemid SPF-ga, et oleks mugavam leida endale sobiv toode. Päikesekiired peegelduvad lumelt ja jäält ning võivad põhjustada päikesepõletust ka keset talve,“ rõhutab Talbre.