KUULA | Kas tead, mis vahe on soolatüükal ja konnasilmal ning kuidas neist tegelikult vabanema peaks?

Usu, Jalaravi kabineti inimesed on igasuguses seisus jalgu näinud ja sinu soolatüügas või konnasilm ei vii neid kindlasti endast välja. Küll aga aitavad nad sul probleemist vabaneda isegi siis, kui soolatüügas on tekkinud lausa küüne alla. Stuudios jagavad oma teadmisi ja kogemusi Jalaravi kabineti asutaja ja brändi looja Monika Simm ning jalgade hooldusspetsialist Katrin Urgard. Jah, ka neil endil on kunagi konnasilmad olnud, ning eksperdid jagavad saates, kuidas nad neist vabanesid.