Psühholoog: klienditeenindaja ei pea olema emotsionaalne prügikast ega psühholoog, et klientide probleeme lahendada

Inimesed ootavad ära kuulamist

„Nüüd on küsimus, kas klienditeenindaja märkab ja teab, mida ühe või teise isiksusega teha olukorras, kus klient on rahulolematu või ründav. Enamasti vajavad inimesed lihtsalt ära kuulamist, vastu võtmist ja rahu. Kui aga klienditeenindaja kaotab ise tasakaalu, on tõenäoline, et suhtluskonflikt võimendub. Inimesed vajavad, et nad oleksid mõistetud ja vastu võetud. Vahel piisab ka lihtsatest sõnadest, mis seda kinnitavad või siis vabandamisest ja inimese päriselt kuulamisest. Samas ei saa eeldada, et ühest teenindussituatsioonist kujuneb teraapiasessioon. Inimene on tulnud ju mingisugusest teenusest osa saama või kaupa ostma. Seega on oluline tuletada meelde ja viia tähelepanu sellele, mida inimene soovib ja kuidas teda saab aidata,“ lausus psühholoog Kristjan Puusild.