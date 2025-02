Võib julgelt väita, et läbipõlemine on ajastu nähtus. Tänapäeval ei leia enam naljalt kedagi, kes poleks seda omal nahal kogenud või lähedase puhul kõrvalt näinud. Põhjuseid, miks see juhtub on mitmeid. Tervis Pluss heidab pilgu meie lugejate kogemustesse ja koondab kokku eripalgelised lood. Anna oma panus ja vasta lühikesele küsimustikule.