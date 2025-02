Kehv toitumine võib panna isegi 20aastased kiiremini vananema. Mida toidulaual vältida?

Kronoloogiline vanus on see, mis näitab, kui palju aastaid on möödunud inimese sünnist. Bioloogiline vanus mõõdab aga seda, kui kiiresti meie organism vananeb. Varasematest uuringutest on leitud, et bioloogilise vanus ja selle tempo võivad aidata ennustada terviseprobleemide riski ja inimese oodatavat eluiga. Õnneks mõjutab inimese oodatavat eluiga hulk tegureid, millest nii mõnigi on meie enda teha.