Kuidas alustava treenijana ennast jõusaalis teistega mitte võrrelda? Personaaltreener annab nõu

Algajana saali tulles kardetakse treeneri sõnul kõige rohkem teiste inimeste pilke, hinnanguid ja hukkamõistu. Paljud pelgavad, et nende oskamatust märgatakse ja kritiseeritakse. „See tuleb sellest, et jõusaal on võõras koht, kus ei osata veel seadmeid ja vahendeid kasutada, ning arvatakse, et kõik teised juba on pädevad treenijad, kes teavad täpselt, mida ja kuidas tuleb teha,“ selgitab Kadri.