Kanepi tarbimine on maailmas märkimisväärselt suurenenud. Kuidas mõjutab kanep ajutegevust ja vaimset võimekust?

Kanepi tarbimine on maailmas märkimisväärselt suurenenud . Uuringutes on leitud, et kui 2011. aastal oli tarvitajaid 180,6 miljonit, siis 2021. aastaks oli nende arv kasvanud juba 219 miljonini. Tervise Arengu Instituudi andmetel on elu jooksul kanepit tarvitanud 29% neist täiskasvanutest, kes 2024. aasta uuringus osalesid. See on neli protsenti rohkem kui 2018. aastal.