KUULA | Toitumisnõustaja Diana Mogiš: magusaisu näitab, et midagi on toitumises paigast ära

Toitumisnõustaja ja personaaltreener Diana Mogiš ütleb saates ausalt, et keskmise inimese toidulaud on päris hirmus. Just sellepärast peaks tänapäeval toitumisest ja treeningust rohkem rääkima. Kuna internetis on palju toitumisalaseid nõuandeid, hakkavad inimesed neid rakendama, ilma tegelikult mõistmata, mis on nõuannete taga. „Näiteks hakkavad inimesed kaloreid lugema, aga ei tea kaloritest mitte midagi,“ toob Diana näite. „Kõige tähtsam on endale baas selgeks teha - mis asjad on süsivesikud, rasvad ja valgud.“