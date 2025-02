Miks mõne inimese higihais lausa lämmatab? Mis soodustab halba kehalõhna ja mis aitab seda ennetada

Kellel poleks juhtunud, et ootamatult täiesti sobimatus kohas ja sobimatul hetkel avastad, et deodorant on alt vedanud ja kaenlaalustest hoovab reetlikku lufti. Või ehk oled sattunud spordisaalis olukorda, kus püüad pinnapealsemalt sisse hingata, lootuses kõrval trenni vihtuva inimese higipilve sisse mitte ära lämbuda. Kindlasti oled märganud, et vahel higi niiväga ei lõhnagi, aga teinekord on see tõeliselt ebameeldiv. Miks see nii on – mis põhjustab higi lõhna muutuseid ja miks osadel inimestel on see iseäranis jõle ja kirbe?