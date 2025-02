„Sain kiiresti operatsioonile ning kõik lõppes õnnelikult.“ Kes on 2025. aastal emakakaelavähi sõeluuringule kutsutud?

„Sul on üks kahest kõige ohtlikumast tüvest“

Arst lohutas ja luges sõnad peale, et ma seda tüve guugeldama ei hakkaks. Ütles, et kõik juhud on erinevad. Nii nagu on ühel, ei pruugi olla teisel inimesel. Seepärast pole mõtet end hirmulugudega paanikasse ajada. Aga no muidugi kaevusin ma kodus kohe internetti!“ tunnistab Siiri. „Tegin endale kiiresti selgeks, millega mul tegu on. HPV-16 on muidugi kõige jubedam tüvi, 18 on kahest raskest vähki tekitavast tüvest küll natuke leebem, aga see, kuidas viirus kehas käitub, oleneb palju sinu organismist ja elustiilist,“ sai naine teada. „Kui immuunsus on nõrk, siis see viirus elab, kui immuunsus on tugev, on võimalus, et organism hävitab selle. Kaks aastat on piir, mille jooksul tugev organism tõrjub viiruse välja. Enamik inimesi ei teagi, et neil see organismist läbi on käinud. Need, kel ohtlik HPV-tüvi on tuvastatud, jäävad arsti jälgimise alla.“