„Arst küsis, kas ma siis ise ei oska digilugu vaadata!“ Pille sai arstide infosulu tõttu vähidiagnoosi alles aasta pärast tükikeste avastamist

Aasta oli 2022, kui tollal 34aastane Pille avastas oma rindu katsudes kummalised tükid. Kahtlustades halvimat, seadis naine sammud oma perearsti juurde. Kuna ta oli äsja lõpetanud poja rinnaga toitmise, pani arst tükid selle ning ka võimaliku külmetuse arvele. Ka siis, kui ta kuu hiljem sama murega arsti poole pöördus, kinnitas too, et tegu on tavalise hooajalise haigusega ja pole põhjust üleliia muretseda.