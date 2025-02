Süsivesikuid sisaldavad toiduained ei mõju veresuhkrutasemele ühtemoodi. Kuidas süüa diabeedi puhul ja diabeedi ennetamiseks?

Tervislikul ja tasakaalustatud toitumisel on diabeediravis oluline osa. Toitumisega on võimalik mõjutada veresuhkrutaset, kehakaalu, üldist tervislikku seisundit ja energiataset ning ennetada tüsistusi. Proviisor toitumisnõustaja Kadri Villemson selgitab, kuidas teha kõige paremaid toidu- ja elustiilivalikuid.

Toitumissoovitused on viimastel aastakümnetel palju muutunud. Diabeeti põdeva inimese dieet sarnaneb üha rohkem üldiste riiklike toitumissoovitustega, oluline on tervislik toiduvalik. Millist toitu ja millises koguses tarbida, sõltub konkreetse inimese vajadustest. Seda mõjutavad sugu, vanus, pikkus, tervislik seisund ja kaasuvad haigused. Teadliku toiduvalikuga on võimalik vältida suuri veresuhkru kõikumisi ja langetada glükeeritud hemoglobiini taset.