KUULA | „Olen terve elu tegelenud tavaliseks saamisega.“ Sisulooja Liis Velsker on jätnud dieedid selja taha, võtmeks on teadlikkus

„Olen terve elu tegelenud ühe asjaga – „tavaliseks saamisega“. Juba lasteaiast saati olin kõigist teistest omaelistest suurem,“ räägib Liis. Olles kaaslaste poolt narritud ja halvustatud, mõjus see ka vaimsele tervisele laastavalt. Teistest erinemine ja ühiskonna ilunormidele mitte vastamine on olnud kurnav tõukejõud. „Nooremana, kui olin väga suures ülekaalus, proovisin kõik dieedid ära, ka väga õudsed. Minu maksimum kehakaal oli 130 kg, praegu olen 60 kg kergem, kaalun nüüd sama palju kui 10-aastasena,“ räägib Liis. „Noore neiuna oled nii suurena väga ebakindel, perekondlikud traagilised sündmused lisasid oma koorma. Kokku oli see raske kanda. Olin depressioonis, mul olid ka suitsiidimõtted,“ meenutab Liis katsumusi.



Saates jagab Liis oma taipamisi ja õppetunde, mis on aidanud tal muuta oma suhtumist kehasse ning olla enda vastu leebem ja armastavam. „Ka tervisejuhiks läksin õppima selleks, et saada paremini aru oma kehast. Kogemusnõustajaks õppimine aga andis mulle teadmised vaimse tervisest ja sellest, kuidas end paremini toetada,“ räägib Liis, kes on viimased seitse aastat olnud väga teadlik toituja ja treenija ning töötab koolis tervisenõustajana.