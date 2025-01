Lugeja on nördinud – miks ei leia ühtegi gripi ja läkaköha vaktsineerimisaega enne veebruari lõppu? Spetsialistid vastavad

Tervisekassa vaktsineerimise teenusejuhi Hanna Jäe sõnul on patsient õigesti lähenenud, et esmajärjekorras pöördus oma perearsti poole. „Kui aga juhtub, et perearstil mingil põhjusel vaktsiin puudub, saab perearst selle tellida ning seejärel saab vaktsineerimisaja broneerida. Samuti on Rakvere haigla valmis vaktsiinidoose juurde tellima, kui vaktsineerimishuvilised endast märku annavad,“ selgitab Jäe, et tervishoiuasutustel pole otstarbekas vaktsiinivarusid kappi seisma tellida, kui eelnevalt on piirkonnas olnud huvi vähene. Ilma eelregistreerimiseta saab Lääne-Virumaal minna vaktsineerima Tervisekeskusesse Silmarõõm (Rakvere, Laada tn 20) igal neljapäeval kell 15:00-16:00.

Haiglate vaktsineerimiskabinetid, perearstikeskused, eratervishoiuteenuse osutajad ja apteegid on tervisekassale andnud nimekirja, millistes Eesti piirkondades nad gripi ja COVID-19 vastu vaktsineerivad. Piirkondade lõikes on info näha vaktsineerimise veebis: www.vaktsineeri.ee/lahen-vaktsineerima

Gripi vastu saavad vaktsineerida nii riskirühma kuuluvad kui ka riskirühma välised inimesed. Riskirühma kuuluvatele inimestele on gripivastane vaktsineerimine tasuta. Tasuline vaktsiin maksab vahemikus 16-30 eurot, sõltuvalt teenuseosutaja hinnakirjast.

Läkaköha vaktsiini osas on lastele mõeldud esmas- ja tõhustusdooside kogused olemas nii perearstidel kui ka tervisekassa vaktsiinilaos.

Gripp ja läkaköha on tõustrendis

Grippi haigestunute hulk on hakanud tõusma alates jaanuarist. Tavaliselt saabub haripunkt märtsis, kus edasi toimub vaikne haigestumise langemine. Selle aasta kahel esimesel nädalal tuvastati Eestis 440 gripijuhtu. Et end tõusva gripilaine eest kaitsta, on praegu veel viimane aeg vaktsineerimiseks.

Ka läkaköha juhtude esinemissagedus on tõustrendis. Juba möödunud aastal oli näha järsku läkaköhasse haigestunute arvu kasvu. 2024. aasta 1. jaanuarist kuni selle aasta 15. jaanuarini registreeriti Eestis 258 läkaköha haigusjuhtu ehk ligi üheksa korda rohkem kui 2023. aastal.