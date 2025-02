„Parkinsoni tõbi oleks nagu ajudega töötavate inimeste haigus.“ Marju abikaasa haigestus alla 50aastaselt. Kogemus, kuidas minna edasi

Ta meenutab, kuidas abikaasa Parkinsoni diagnoosi sai. Aavo haigestus noorelt – juba alla 50aastaselt. Tüüpiliselt on Parkinson 70+ vanuses inimeste haigus, mille nähud süvenevad aastate jooksul. Välistest nähtudest on need näiteks tasakaaluprobleemid, kõnnaku muutumine, käekirja muutus, miimika vähenemine, aga ka nn mittemotoorsed nähud, nagu psüühika ja autonoomse närvisüsteemi häired. „Aavol hakkas vasak käsi värisema – mitte kogu aeg, aga aeg-ajalt. Ta käis selle murega perearsti juures ning saadeti tagasi soovitusega, et jooge vähem. Alkoholist see asi aga olla ei saanud, sest Aavo ei joonud peaaegu üldse...