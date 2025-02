Vähem kui 10 000 sammu: teadlased tegid selgeks päevase sammude arvu, mis võib vähendada depressiooniriski

On ammu teada, et füüsiline aktiivsus on seotud vaimse heaoluga. Liikumine parandab vereringet, tõstab kehatemperatuuri ja ergutab heaoluhormoonide, nagu näiteks endorfiinide ja serotoniini tootmist. Kõndimine aitab parandada ka meeleolu ja hiljutine teadusuuring kinnitab, et regulaarsest kõndimisest võib olla kasu depressiooniriski vähendamisel. Kui palju samme tuleb depressiooni ennetamiseks teha?