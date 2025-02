Kuni 50 protsenti inimesi hindab oma toidu kilokaloreid silma järgi valesti. Kuidas seda viga ilma toitu kaalumata vältida?

Kas sulle tundub, et kehakaal tõuseb või ei taha kuidagi kahaneda hoolimata sellest, et sinu portsjonid ei paista ülearu suured? Uuringutes on leitud, et enamik inimesi jääb oma igapäevase kilokalorite hulga hindamisega hätta. Koguseid kiputakse alahindama ja nii võib tervisliku kehakaalu hoidmine olla keerulisem, kui arvame.