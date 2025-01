Toidulisandid võivad mõjutada nii üksteise kui ka ravimite toimet. Mida peab teadma, et vältida kahjulikke kõrvalmõjusid?

Toidulisandite võtmine võib mõjutada verevedeldajate, rahustite ja hormonaalsete ravimite toimet

Kõige enam on räägitud oomega-3-rasvhapete ja verevedeldajate koosmõjust. Nelis märkis, et kuna mõlemad mõjutavad verehüübimisprotsesse, siis peab nende samaaegset tarvitamist hoolikalt kaaluma. „Kui võimalik, eelista toidust saadavaid oomega-3-rasvhappeid, näiteks kala süües, kuna need on looduslikul kujul ja väiksema riskiastmega. Õige tasakaalu leidmine sõltub iga inimese individuaalsest tervislikust seisundist ja vajadustest,“ selgitas proviisor, lisades, et samamoodi peaks ettevaatlik olema E-vitamiini sisaldavate preparaatidega.

Järjest populaarsemaks on muutunud närvisüsteemi toetavate toidulisandite tarbimine, kuid ka nende puhul peab arvestama võimalike koostoimetega. Näiteks hõlmikpuu ehk Ginkgo biloba preparaadil, mida võetakse tähelepanu ja mälu parandamiseks, on koostoimed paljude ravimitega, eriti aga nendega, mis mõjutavad vere hüübimist, maksaensüüme või neurotransmittereid. Seega võib see toidulisand Nelise sõnul kas tugevdada või hoopis nõrgendada antidepressantide või antipsühhootiliste ravimite toimet.

„Ka rahustava toimega palderjan ja sidrunmeliss võivad koos rahustitega tarvitades tekitada liigset uimasust ning seetõttu võib muutuda ohtlikuks näiteks autojuhtimine või töö masinatega. Seega peaks jälgima oma enesetunnet ja vajadusel annuseid kohandama,“ märkis Nelis.

Tähelepanelik peab olema ka naistepuna tarbides. Proviisor märkis, et naistepuna, mis toetab emotsionaalset tasakaalu, võib vähendada hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite efektiivsust. Lisaks mõjutab see ka antidepressantide ja verevedeldajate toimet. Nelis soovitab naistepuna sisaldavate toodete tarbimise eel alati nõu pidada apteekriga, et ennetada võimalikke koostoimeid.

Toiduga või toiduta?