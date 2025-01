Teadlased uurisid nartsissistide seksuaalsust. Mis on tüüpilised stsenaariumid nende seksfantaasiates?

Läbivad mustrid on ilmsed, kõik keerleb alati ainult nartsissisti ümber ning teised inimesed on kõigest vahendid tema ego ja orgasmi teenimiseks. Nartsissisti jaoks ei ole seks seotud mitte naudingu, vaid eelkõige seksuaalse võimuga. Teda juhivad teod, mitte emotsioonid ja intiimsus.

Nartsissism ja seksuaalne sundkäitumine

Kuigi nartsissismi ja sundkäitumusliku seksuaalsuse vahel on suur kattuvus, on nende otsene seos keeruline. Paariterapeudi ja perenõustaja dr Paul Hokemeyeri sõnul on suur tõenäosus, et kui tunned end olevat suhtes kellegagi, kelle seksuaalkäitumine on ärakasutav, tal puudub empaatia su soovide ja vajaduste suhtes, siis oled tõenäoliselt koos nartsissistiga, kelle põhieesmärk intiimsetes olukordades on saada kinnitust oma seksuaalsele võimekusele.