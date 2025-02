KUULA | Kas tead, mis võib tervisega juhtuda, kui oled terve tööpäeva kontoris talvesaabastega?

Probleeme, mille põhjuseks on see, et talvel ei kanta kontoris vahetusjalatseid, on veelgi. Monika Simm rõhutab, et jalgade tervis on vägagi otseselt seotud inimeste üldise tervisega, ja toob selle kohta saates mitmeid näiteid. Ta selgitab, et üldine väsimus ja soov valutavad jalad pärast tööd üles tõsta, võib otseselt olla seotud valesti valitud jalanõudega. Saame ka teada, millised jalatsid on jalale tegelikult head, miks peame kandma parajaid sokke ja missugust tähelepanu jalad vajavad, et nad oleksid terved ning puhanud.