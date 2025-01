Püsisuhtes Margit sai jõulukingiks genitaalherpese. „Kaks nädalat piinavates valudes pani mõtlema, kellega kaaslane mind pettis“

Pidin pühadeks koos elukaaslasega paariks päevaks maale sõitma, kui 24. detsembri hommikul tualetis käies tundsin intiimpiirkonnas väikest mühku. Ma ei osanud midagi halba kahtlustada, vaid eeldasin, et see on sissekasvanud karv. Samal päeval tundsin tualetis käies imelikku sügelust, kuid ei osanud jätkuvalt midagi kahtlustada.

Järgmisel päeval läks enesetunne kehvemaks, sest tekkis iiveldus. Vetsus käies tundsin, et mühke on juurde tekkinud. Kuna need polnud enam sissekasvanud karva moodi, siis välistasin selle võimaluse. Õhtul koju jõudes võtsin julguse kokku ja heitsin pilgu suurendusega peegli abil intiimpiirkonda. Vaatepilti meenutades tulevad siiani külmavärinad peale – vill villi otsas, paistes ja punetav. Pisaraid pühkides ütlesin elukaaslasele, et ilmselt on mul genitaalherpes. Või väga tugev allergiline reaktsioon, aga midagi sellist ei ole ma kunagi oma elus tundnud ega näinud.