Unenõustaja öötööliste tööõnnetustest: põhjuseks krooniline väsimus või mikroune episood, jäädakse ilma kätest-jalgadest

Mis juhtub, kui elada pikalt unevõlas ning öö ja päeva rütm on sassis?

Kroonilisest kurnatusest saavad alguse järgmised probleemid, tekib tööstress ja suhteprobleemid lähedastega. Klassikaline mudel, mis uuringutest ilmneb vahetustega tööliste puhul, on see, et inimeste sotsiaalne elu saab tugevalt kannatada. Pole energiat ega värskust, tekib meeleolulangus ja ärevus, hiljem kipub see lõppema depressiooni ja lähisuhete lagunemisega.

Kroonilise unevõla puhul häirub unehormoonide regulatsioon organismis – melatoniini ja adenosiini töö läheb tasakaalust välja, aga need ained on kehas unesurve hoidjad. Nii hakkab uni bioloogiliselt häiruma. Inimesed püüavad sellest välja tulla melatoniinravi või uinutite abil, mida nad siis pikka aega tarvitavad. Kui ravimeid võetakse valesti, jäädakse neist sõltuvusse. Lõpuks päädib see pahatihti sellega, et inimene ei jaksa sellisel moel tööd jätkata ja ka eraelu on lõpuks ummikus.

Kui isegi paarist-kolmest öövahetusest kuus võib saada alguse krooniline väsimus, siis kas see tähendab, et kroonilisest unevõlast polegi võimalik välja magada?

Kahe magamata öö puhul kuus on inimene enamasti võimeline unevõlast välja tulema, kuigi see on siiski ka üpris individuaalne. Kolm kuni viis ööd kuus on organismi...

