Liis Lass: külmas lumes kargorattaga liikluse takistamine tundub mulle idiootne. Mida teeb Singapur, et inimesed rohkem liiguksid?

Autor on defineerinud põhitegurid, mis esindavad maailma pikima elueaga ja parima elukvaliteediga piirkondi. Need on loomulik liikumine igapäevaelus, kindlad eesmärgid, oskused stressi maandada, söömise lõpetamine, kui kõht on 80% ulatuses täis, rõhk taimsel toidul, alkoholi mõõdukas tarbimine, lähedastega aja veetmine ja olemine osa kommuunist.

Kui Singapuris 1960ndatel sündinud lapse elueaks hinnati toona 65 eluaastat, siis nüüd on Singapuris sündides oodatav eluiga vähemalt 86 eluaastat. Riik on selle saavutamiseks palju vaeva näinud. Liisi sõnul ei ole muidugi mõtet Singapuri ja Eestit võrrelda. „Inimesed on erinevad ja elulaad on erinev.“

„Mul pole auto omamiseks ühtki praktilist põhjust ja riik karistab mind selle eest“

Kui paljudes maailma paikades ei kujuta inimesed liiklemist ilma autota ette, siis Singapuris on tehtud isikliku auto omamine väga keeruliseks ja kalliks. See tähendab, et inimesed liiguvad palju jalgsi ja ühissõidukitega puhtalt vajadusest, mitte eesmärgiga treenida, kuid liigutamisena läheb see siiski arvesse.

Liis kinnitab, et Singapur proovib elimineerida isiklikke autosid, mistõttu on auto omamine muudetud väga kalliks. Samas saab Singapur seda endale lubada, sest tegemist on sooja linnriigiga, millel on äärmiselt arenenud metroosüsteem. „Singapuri üks fenomen on efektiivsed infrastruktuuriprojektid, nagu maailmatasemel lennujaam, sadamad ja ühistransport. Minu meelest on see korraliku riigi püha kolmainsus,“ tõdeb Liis.

