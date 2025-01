KOGEMUS | „Arvasin, et pidev väsimus on loomulik.“ Sigridi jaoks olid rasked silmalaud ja udusevõitu mõtted koolitunnis harjumuspärased

Öeldakse, et hea tervise kolm tugisammast on õige toitumine, liikumine ja uni . „Kui treeningud on olnud mu nädalasse alati sisse planeeritud ja tasakaalustatud toitumine tulnud loomulikult, siis uni tundus mulle aastaid miski, mille arvelt iga õhtu natuke näpistada võis,“ tunnistab praegune tudeng Sigrid .

Trendiks on saamas vähene uni, mida kärbitakse järjepidevalt ilma, et sellest mingisugust kasu tõuseks. Miks lükkame õhtu õhtu järel edasi oma magamamineku aega, lubamata endale täisväärtuslikku und, mis meie kehale ja ajule hädavajalik on? Just nende küsimuste üle juureldes mõistsin, et magamine on kahtlemata kõige olulisem asi, mida oma aju ja keha tervise jaoks teha saan.