ATH võib olla lapsel takistuseks igapäevaelus hakkama saamisel. Kuidas seda psüühikahäiret ära tunda?

1. Tähelepanuvõime puudulikkus. Lapsed, kellel see omadus domineerib, unustavad sageli ülesandeid, nende tähelepanu on kerge kõrvale juhtida, nad jätavad mänguasju või koolitarbeid laiali ning neil on raske juhiseid täita. Õppetöös ilmneb see tähelepanu hajumisega, võimetusega keskenduda kauemaks kui paarikümneks minutiks ja ülesannete poolikuks jätmisega.

Laste ja noorukite psühhiaater Irja Ivarinen nentis, et ATH tekkimise põhjused pole täpselt teada. Uuringute põhjal saab siiski öelda, et ATH-ga inimese aju võib funktsioneerida pisut teistmoodi. Tal on häiritud keemiline tasakaal nendes aju osades, mis vastutavad tähelepanu reguleerimise ja kehalise üliaktiivsuse eest. Suur roll on ka pärilikkusel.

Üldjuhul domineerib üks neist tunnustest, kuid nad võivad esineda ka kõik koos. See tähendab, et laps käitub hüperaktiivselt ja impulsiivselt ning tal on ka tähelepanu- ja keskendumisraskused.

Iga aktiivse või vastupidi, hajameelse lapse või noore puhul ei pea kohe ATH-d kahtlustama.

Doktor Ivarinen rõhutas, et iga aktiivse või vastupidi, hajameelse lapse või noore puhul ei pea kohe ATH-d kahtlustama, kuid rusikareegel ütleb, et abi tuleb otsima hakata siis, kui on selge, et lapsel on järjepidevalt igapäevaelus (lasteaias, koolis, kodus) hakkamasaamisega probleeme. Näiteks ei suuda ta kollektiivis sõpru leida, sest on liiga aktiivne, pealetükkiv ja kamandav, või ei suuda keskenduda õppetükkidele, unustab pidevalt ja ei suuda alustatut lõpetada. Kuigi ATH-d välja ravida ei saa, on võimalik raviga sümptomite väljendumise tugevust vähendada ning nõustada vanemaid ja teisi pereliikmeid igapäevaelu korraldamises sel moel, et ATH-ga laps oleks võimalikult hästi toetatud.

Diagnoosi ei saa esimesel arstivisiidil

ATH diagnoosi saab kinnitada ainult psühhiaater, kuid raviteekonda tasub alustada perearsti juurest. Tema saab teha esmase hindamise, küsitledes nii lapsevanemat kui ka last/noort sümptomite avaldumise kohta, mis võivad viidata ATH-le. Samuti esitatakse küsimusi eluviisi kohta: unerütm, ööpäeva jooksul ekraanide taga viibimise aeg, füüsiline aktiivsus, riskeeriva käitumise avaldumine jne.

Kui vastuste põhjal püsib kahtlus, et lapsel võib esineda ATH, saab perearst e-konsultatsiooni kaudu lastepsühhiaatriga nõu pidada. Kui raviteekond jätkub psühhiaatri juures, peab tohter ATH diagnoosimiseks uurima põhjalikult lapse/noore elukäiku alates varasest lapsepõlvest. Diagnoosimiseks hindab lastepsühhiaater ka patsiendi käitumist eri olukordades ja palub täita küsimustikke. Kuna ATH on sageli pärilik, võidakse küsida ka perekonnaliikmete kohta. Ka õpetajate kirjeldused ATH tunnuste iseloomu kohta on olulised, et saaks kindlaks teha ATH-le omaste käitumismustrite avaldumist erinevates olukordades ja keskkondades.

ATH ravi võtab aega