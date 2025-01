Viirused hakkavad kergesti külge? D-vitamiin turgutab talveperioodil immuunsust ja peletab väsimust

Lisaks immuunsüsteemi toetamisele osaleb D-vitamiin ka südamelihase talitluses, närvikoe toimimises, veresuhkru regulatsioonis ja insuliini tootmises. Samuti on see oluline normaalse verehüübimise tagamiseks. „Enamikul keha kudedel ja rakkudel on D-vitamiini retseptorid olemas, mis näitab, kui mitmekülgne ja tähtis on selle vitamiini roll organismis,“ selgitab Valge-Rebane. Kokku reguleerib D-vitamiin vähemalt 200 geeni aktiivsust, mõjutades nii keha kui ka vaimu tervist.

D-vitamiin aitab haiguste korral edukamalt toime tulla

D-vitamiini normaalse taseme ja immuunsüsteemi tugevuse vahel on leitud otsene seos. „See vitamiin mõjutab nii kaasasündinud kui omandatud immuunsust, aitab kehal võidelda infektsioonide ja autoimmuunhaigustega,“ räägib Valge-Rebane. Erinevates uuringutes on välja toodud, et kõrgema D-vitamiini tasemega inimesed põevad grippi, Covid-19 viirust või erinevaid ülemiste hingamisteede haigusi kergemalt.

D-vitamiini kutsutakse sageli päikesevitamiiniks, kuna meie keha suudab seda päikesevalguse toimel (kindel UVB kiirguse tase) ise toota. Eestis on päike D-vitamiini allikana kasutatav 3–4 kuud aastas. „Septembrist maini on siinne UVB-kiirguse intensiivsus liiga madal, et nahas D-vitamiini sünteesi käivitada. Samas ka suvisel ajal on õige intensiivsusega päike ainult ajavahemikus kella 10-14 ja seda sel juhul kui me ei ole kasutanud päikesekaitsevahendeid ja nahk pole riietega kaetud,“ selgitab proviisor.

D-vitamiini puudus annab tunda üldises enesetundes

D-vitamiini puudusele viitavad sageli esimesena üldine väsimus, jõuetus ja organismi kaitsevõime langus. „Kui inimesel puudub piisav D-vitamiini tase, jäädakse sageli erinevate viirushaiguste tõttu vinduma ning haigestutakse kergemini,“ märgib Valge-Rebane. Lisaks üldisele väsimusele on D-vitamiini defitsiidi puhul sagedased lihasjõudluse ja koormustaluvuse vähenemine, lihaste ja luude valulikkus ning raskustunne jalgades.