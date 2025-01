Kirglik üheöösuhe tõi kaasa kuid kestnud jagelemise vastiku bakteriga, mis ravita jättes võib põhjustada viljatust. Arst selgitab

Tihti arvatakse, et suguhaigused puudutavad vaid neid, kellel on värvikas ja aktiivne suguelu. Tegelikult piisab nakatumiseks vaid ühest kaitsmata vahekorrast ja see võib kaasa tuua mitmekuise ning kurnava raviprotsessi. Oma lugu jagab Birgit (29), kes tutvus kevadel baaris meeldiva noormehega. Flirtiv vestlus ja kokteilid viisid sujuvalt selleni, et baarist liiguti neiu korterisse ning koos veedeti kirglik öö.