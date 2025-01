„Kui oli vaja rohkem õppida või muutusin ärevaks, panin automaatselt tupsu alla.“ Nikotiinipatjadest saab kiirelt noorte elu kontrolliv sõltuvus

Eri nikotiinitoodetest, nagu veip ja nikotiinipadjad, räägitakse kui alternatiivist tubakale. Noored aga ei alusta tavaliselt tubakast, vaid esimene kogemus saadakse e-sigaretist, mille juurest liigutakse edasi suurema nikotiinisisaldusega nikotiinipatjade juurde. Ülikoolis õpinguid alustades hakkas mulle aina enam tunduma, et tean rohkem inimesi, kes tupsu tarvitavad, kui neid, kes seda ei tee. TAI 2022. aasta uuringu kohaselt on 16–24aastaste meeste seas nikotiinipatjade tarvitajate osakaal 23% ja noorte naiste seas 6%. Keskmiselt on ühes nikotiinipadjas 5–10 mg nikotiini, kuid padjakeste nikotiinisisaldus ei ole Eestis reguleeritud. Olenevalt toote kangusest on poole kuni terve karbitäie nikotiinipatjade tarvitamine võrdne ühe paki sigarettide suitsetamisega.