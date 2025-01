Appi, kõrvauss! Tegu pole eksootilise parasiidi, vaid peas aina ketrava lauluga. 4 kavalat nippi kummitusviisist vabanemiseks

Üksinda laulu lõõritamine on ju igati tore, aga kui see ümbritsevaid häirima hakkab või kui see juhtub täiesti kohatus olukorras, siis võib asi kujuneda piinlikuks. Peas leierdavad laulukatked on tuttavad ilmselt igaühele, olgu selleks tüütu reklaam, mida igast kanalist kuuled, uusim TikTokis käiatav hitt-lauluke või hooaja väliselt pähe tikkuvad igihaljad jõuluviisid. Millest selline nähtus tingitud on ja kuidas tüütult kummitavast laulust vabaks saada? Selleks tuleb oma aju ära trikitada, ütlevad teadlased.