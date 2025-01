Kuidas rahaliselt hakkama saada, kui tervisemured röövivad töövõime?

Depressioon on WHO hinnangul muutunud üheks peamiseks töövõimetuse põhjuseks. Kuidas ennast hoida, et töö- ja elumured ei viiks töövõimet?

Üha enam põhjustavad vaimse tervise mured ajutist või ka püsivat töövõimetust. Eelmisel aastal sai igas kuus Töötukassalt keskmiselt 1114 inimest vähenenud või puuduva töövõime otsuste, mille põhjuseks olid psüühika- ja käitumishäired. Seda, et vaimse tervise murede tõttu jääb üha rohkem inimesi lühemaks või pikemaks ajaks tööl eemale kinnitab ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO). Depressioon on WHO hinnangul muutunud üheks peamiseks töövõimetuse põhjuseks. Kuidas ennast hoida, et töö- ja elumured ei viiks töövõimet?