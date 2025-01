Piinlik küsida? Apteekrid pakuvad lahenduse kõige delikaatsematele tervisemuredele

Ta tõi välja, et see teadmine on eriti oluline väiksemates kohtades, kus inimesed võivad tunda apteekrit isiklikult. „Tegelikkuses võivad apteekide kliendid olla kindlad, et apteekrid on professionaalsed meditsiinivaldkonna töötajad, kes keskenduvad tervisemure lahendamisele ja nõu andmisele,“ lisas Sei ja tõi välja tervisemured, mille puhul inimesed sageli piinlikkust tunnevad.