10 TERVISEKÜSIMUST | Näitleja Mart Müürisepp: ma ei viitsi endale pahedest vabanemisega kaasnevat stressi kaela võtta

Just mõtlesin, et võtan kohvi ja suitsu kätte ja hakkame rääkima. Eks sellest saab üht-teist järeldada. Ma ei saa öelda, et olen väga tervislik, pigem selline keskmine. Kui on külm, kannan salli. Kui olen haige, võtan rohtu.

Mis on su elu senised suurimad õppetunnid, mis on pannud sind tegema tervislikumaid valikuid?

Tervisega hakataksegi tegelema ikka alles siis, kui esimene tõsisem pauk ära tuleb. Enne ei tule tervis pähegi. Minul ei ole ühtegi väga suurt jama tervisega olnud. Isegi luumurdu mitte. Kõige raskemad hetked on olnud need, kui proovis või laval selja või kaela ära tõmbad. Laval on veel adrenaliin sees ja tunned küll, et midagi juhtus, aga keset etendust midagi katki jätta ei saa. Alles järgmisel hommikul avastad, et oled üleni kange ja voodist kuidagi püsti ei saa.