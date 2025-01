„Meeldidapüüdja“ kannatab vaikides ebaviisakat käitumist ja väldib meeleheitlikult konflikte, aga tunneb end lõpuks ikka halvasti

Usun, et igaüks oskab tuua oma tutvusringkonnast näiteid kellegi kohta, kes on alati nõus kõigega, mis välja pakutakse („Võtame selle, mida sina eelistad!“) või ei ütle kunagi oma arvamust välja („Mulle sobib kõik!“), poeb vaat’ et nahast välja, et ümbritsevate soove ja vajadusi täita, seab end järjekindlalt tagaplaanile, väldib iga hinna eest konflikti ning vastus „ei“ ei näi kuuluvat tema sõnavarasse.