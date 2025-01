Grippi haigestumine on tõusuteel. Täna on võimalik apteekides ilma aega broneerimata vaktsineerida

Terviseameti andmetel on gripiviirusesse haigestumus võrreldes jaanuari esimese nädalaga kasvanud 39 protsenti ja viiruse levik on laialdane. Hospitaliseerimine on kasvanud 41 protsenti ning haiglasse sattunud patsientidest üle poole on vanuses 65 aastat ja vanemad. Täna, 17. jaanuaril avavad paljud tervishoiuasutused, vaktsineerimispunktid ja apteegid Tallinna linnaosades võimaluse minna aega broneerimata gripi vastu kaitsesüsti tegema.