Kuidas seada endale realistlikud eesmärgid, mille ellu viimisega saad päriselt hakkama? Psühhiaatri üheksa soovitust

Eesmärke seades on tähtis olla kindel, et tegemist on ikka sinu enda eesmärgiga, mitte sõprade või tuttavate eesmärgiga.

„Eesmärkide seadmine ei pea tähendama seda, et teie juures on midagi halba, mida tuleks muuta. Pigem on see võimalus end veelgi rohkem hinnata ja endale parimat tahta,“ ütleb Confido laste ja noorukite psühhiaater dr Magda Kõljalg.