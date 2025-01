Silmadele porgandist üksi ei piisa!

Silmade tervise hoidmiseks on oluline järgida tasakaalustatud toitumist, eriti head on silmade tervisele rohelised lehtköögiviljad. Vähem on räägitud sellest, et silmadele on kasulik ka regulaarne füüsiline aktiivsus ja suitsetamisest hoidumine. Samuti on oluline kaitsta silmi liigse ultraviolettkiirguse eest.

Silmade tervises mängivad olulist rolli ka mitmed toitained ja vitamiinid, järgnevalt toome kõige olulisemad nendest välja.

Oomega-3-rasvhapped – sinu silmade niisutajad

Oomega-3-rasvhapped EPA ja DHA on rakumembraanide olulised koostisosad. Silmade tervist mõjutab oluliselt DHA kõrge tase silma võrkkesta rakkudes. Suu kaudu võetuna aitavad oomega-3-rasvhapped säilitada normaalset nägemist ja leevendada kuiva silma sündroomi, vähendades silmade sügelust, kipitust ning punetust.

Järjepidevalt silmade süsteemne niisutamine annab oluliselt pikema toime kui välispidiselt kasutatavad silmatilgad. Viimased pakuvad küll kohest leevendust, kuid mõne aja möödudes on vaja uuesti silmi niisutada, sest silmatilk üksi ei lahenda kuivade silmade tekkepõhjust. Teadlased on leidnud, et oomega-3 niisutav toime avaldub ainult siis, kui päevas tarbitakse 250 mg DHA-d.

Luteiin ja zeaksantiin – silmade looduslikud päikeseprillid

Sinu silmades asuvad kollatähn ja võrkkest sisaldavad luteiini ja zeaksantiini – aineid, mis toimivad nagu looduslikud päikeseprillid. Nad neelavad kahjulikku sinist valgust, kaitstes silma vabade radikaalide toime eest.

Vanuse tõustes aga luteiinisisaldus silmas väheneb. Organism ise ei suuda luteiini sünteesida ja seetõttu peab seda igapäevaselt saama toiduga.

A-vitamiin ja tsink – hämaras nägemise parandamiseks

A-vitamiin on tuntud oma rolli poolest nägemise säilitamisel. See aitab silmal pimedusega kohaneda ja sarvkesta niiskust säilitada. Tsink on aga A-vitamiini abiline. Ilma piisava koguse tsingita ei saa A-vitamiin täita oma rolli nägemise parandamisel ja säilitamisel.

Antioksüdandid – sinu silmade kaitseinglid