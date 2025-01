Robert Linna tervisetõdedest: isa ütles mulle kunagi, et laval ei peaks kehva enesetunde pärast vabandama

Oled tegemas oma näitlejadebüüti, kuidas näitlemine su ellu tuli?

Minu lapsepõlvest saati on pere lähimate sõprade seas väga palju andekaid näitlejaid ja seetõttu olin ka kuidagi vastuvõtlik sellele pakkumisele. Nii et olen näitlejatööd, kas siis teadlikult või alateadlikult, palju jälginud. Pean tohutult lugu sellest ametist, see tundub psühholoogiliselt keeruline ja huvitav töö. Ma pole küll julgenud ennast sellest küljest varem avada, aga nüüd teen oma väikseid tibusamme selles vallas. Mul on suur huvi õppida seda kunsti lähemalt tundma.

Oled sa suur filmide ja seriaalide vaataja?

Ikka jälgin, aga nüüd, kui kodus on väikesed lapsed, siis vaatan nendega koos palju lastefilme ja multikaid. Vahel jõuab ikka mõne suurema sarja ka ette võtta. Ja mulle meeldib lisaks näitlejate töö jälgimisele vaadata linateoseid ka sellest aspektist, et kuidas stseenid visuaalselt lahendatud on.

Nii muusikutel kui näitlejatel on füüsis suuresti töövahend ja see eeldab vormis püsimist. Kuidas sa hindad oma elustiili tervislikkuse mõttes?

Tegelen sellega teadlikult. Eks muusikutöö puhul on keeruline see, et sina lähed tööle sinna, kus teised puhkavad. Ja kõige tihedam töö on nädalavahetustel ja suviti. Kui lähen esinema, siis ma ikka teen tööd, igasugune alkohol ja muu kõrvaline lõbutsemine – sellest hoian eemale. Selleks on mul omad kohad ja oma aeg...

Pikemat avameelset vestlust Robert Linnaga loe edasi juba artiklist.

