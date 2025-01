Soomlased teavad, mis on õnn. Põhjanaabrite soovitused, kuidas eluga rahulolu suurendada

Siiski on oluline meeles pidada, et õnnetunnet ei kontrolli ainult indiviid ise, vaid seda mõjutavad ka ümbritsevad tegurid, elutingimused ja ühiskondlikud otsused. Näiteks kui oled õpetaja ja õpetajate palku otsustataks vähendada, mõjutaks see ilmselgelt ka sinu õnnetunnet, kuid see otsus ei ole sinu kontrolli all. Oluline on meeles pidada, et kuigi õnn ei sõltu ainult sinust, saab oma rahulolu ise suurendada.