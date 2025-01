„Kui nägin, mis haigeid asju ta sealt vaatas, läksin lahutusavaldust otsima.“ Ühe paari lugu võitlusest pornosõltuvusega

Gretel ja Toomas on olnud abielus viis aastat. Esimestel koos veedetud aastatel ei osanud Gretel arvata, et pornograafiast võiks ühel heal päeval kujuneda probleem. Mingeid erilisi tundeid või seisukohti tal tol ajal porno suhtes ei olnud. „Arvasin, et eks kõik mehed niikuinii vahel vaatavad,“ sõnab naine. „Ma ei küsinud selle kohta muud kui et, kas ta siis vahel vaatab ja uudishimust veel juurde, et mis sorti videod talle meeldivad.“ Toomas oli tollal vastanud, et ei midagi erilist. Tavalised videod kõige tavalisematest kategooriatest.

Ajakulu on tohutu

Pornograafilist sisu vaadates vallandub ajus dopamiin, mille toimel tunneme naudingut, rahulolu ja eufooriat. Sarnaselt alkoholi ja teiste sõltuvust tekitavate ainetega, võib inimestel tekkida tolerants ka pornograafia suhtes. Nii võib olla aja pikku vajalik sama taseme erutuse või naudingu saamiseks otsida üha ekstreemsemat sisu. Toomas sai oma probleemi tõsidusest aimu siis, kui porno vaatamine venis poole ööni välja ja tung midagi vaadata sõitis pea eranditult iga päev keset tööpäeva vahele. Kodukontoris töötades oli lihtne iga paari minuti tagant end Teamsis uuesti aktiivseks märkida ja sealt kõrvalt pornot vaadata.

„Pornhubi enda statistika järgi vaatab keskmine inimene pornot umbes 9 minutit, aga mina võisin seal lehel kerida 2-4 tundi,“ tunnistab mees. „Muidugi hakkas selline rütm segama mu igapäeva elu, sest olin sageli hommikul ärgates vaid 3-4 tundi maganud.“ Öine harjumus muutis töötegemise raskeks ja tekitas kodus tülisid, sest väsinud olekus ärritus mees kergemini.

Gretel meenutab, et küsis ühel hommikul Toomaselt naljaga pooleks, et kas vaatasid öö otsa porri. „Ühmas, et pidi tööd tegema, sest rasked ajad,“ ütleb Gretel. „Minu jaoks oli tavaline, et läksin mitu tundi enne teda magama.“

Vanilje muutub igavaks